Festival Bom Gourmet Maringá começa nesta sexta-feira com menus a partir de R$ 49

Começa nesta sexta-feira (2) a 2ª edição do Festival Bom Gourmet Maringá. Até 1º de novembro, 31 restaurantes da cidade oferecem menus criados especialmente para o festival, em quatro faixas de preço: R$ 49, R$ 69, R$ 89 e R$ 109.

Realizado há mais de 10 anos em Curitiba, o Festival Bom Gourmet está entre os principais festivais gastronômicos do Brasil. Em Maringá, a segunda edição reúne diferentes restaurantes e propostas gastronômicas, em uma programação de quatro semanas para quem quer conhecer novos endereços ou revisitar casas que já fazem parte da cena gastronômica da cidade.

Os menus têm diferentes formatos. Há opções com entrada, prato principal e sobremesa, além de combinações com entrada e prato principal, prato principal e sobremesa ou apenas prato principal. Cada restaurante define sua composição e escolhe uma das quatro faixas de preço do festival: R$ 49, R$ 69, R$ 89 ou R$ 109. As criações de cada estabelecimento estão disponíveis no site festivalbomgourmet.com.br.

Nesta edição, além dos menus com preços especiais, o público também poderá conhecer cartas de drinks desenvolvidas em parceria com a Adega Brasil. Ao longo das quatro semanas, algumas casas terão bebidas criadas especialmente para harmonizar com os pratos apresentados no festival.

O 2º Festival Bom Gourmet Maringá é patrocinado pela Romanha Alimentos, indústria alimentícia com mais de 50 anos de história; pela importadora de vinhos Porto a Porto; pela Adega Brasil, especializada no comércio e na distribuição de bebidas e produtos alimentícios finos; e pela Font Life, consolidada marca paranaense de água mineral natural. O evento conta ainda com o apoio da Abrasel Paraná, entidade empresarial que representa o setor de alimentação fora do lar, e do Visite Maringá, organização que atua no fortalecimento do turismo e no desenvolvimento da cidade.

Para participar, basta escolher um dos restaurantes participantes e solicitar o menu do festival diretamente no estabelecimento. Não é necessário fazer cadastro ou comprar ingresso. Reservas ficam sujeitas à política de cada restaurante.

Confira os participantes do 2º Festival Bom Gourmet Maringá

* Baco Espaço Gastronômico

* Cathedral Sports Bar

* Cathedral Fábrica Bar

* Mandacaru Café

* Deville Hotel / Dixie

* Matsuri Japanese Food

* Tamura Café Especial

* Dante

* Cervejaria Araucária

* Barolo Trattoria Maringá

* Sponta Pizza Bar Maringá

* La Pasta Gialla Maringá Park

* La Pasta Gialla – Mercadão Fratello

* Sabores do Malte

* La Venicula

* Habanero Restaurante

* Mannaia Bakery

* Origgi Al Mare

* Dominique Ibérico

* Oca Restô Bar

* Daásu Sushi Bar

* Fogo & Vino

* Caixa D’Água

* Mannaia Bar e Forneria

* Coco Bambu

* Boteco do Neco

* Pururuca

* Baggio Pizzeria

* Mr Jack Hamburgueria

* Spinone Cozinha

* Normandia

SERVIÇO

2º Festival Bom Gourmet Maringá

Quando: de 2 de outubro a 1º de novembro

Onde: restaurantes participantes em Maringá

Menus: R$ 49, R$ 69, R$ 89 ou R$ 109

Site: festivalbomgourmet.com.br

Instagram: @festivalbomgourmetbrasil