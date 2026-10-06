Ricardo Barros é reeleito deputado federal pelo Paraná com 94 mil votos

Ricardo Barros (Progressistas) foi reeleito deputado federal pelo Paraná com 94 mil votos nas eleições deste domingo (4). Com o resultado, o parlamentar assegura o oitavo mandato na Câmara dos Deputados e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e o atendimento às demandas dos municípios paranaenses.

“Agradeço a cada eleitor que renovou sua confiança no meu trabalho, aos nossos amigos e às lideranças que caminharam conosco. Essa vitória é construída por muitas mãos e aumenta ainda mais a minha responsabilidade com os paranaenses. Seguiremos fazendo a nossa Política de Resultados, com diálogo, articulação e trabalho para transformar as necessidades da população em entregas”, afirmou Barros.

O deputado também destacou a continuidade da atuação junto aos municípios. “Gosto de fazer acontecer. Vou continuar trabalhando para levar recursos, viabilizar obras e melhorar a vida das pessoas. É para isso que estou na vida pública: sonhar e realizar pelo Paraná e pelo Brasil”, declarou.

TRAJETÓRIA

Engenheiro civil e natural de Maringá, Ricardo Barros foi prefeito da cidade, secretário de Estado do Paraná em duas ocasiões e ministro da Saúde. No governo estadual, comandou as pastas de Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul e, posteriormente, de Indústria, Comércio e Serviços. Ao longo de sua trajetória parlamentar, também exerceu funções de líder e vice-líder de diferentes governos na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional.