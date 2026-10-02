Polícia Federal cumpre busca no escritório de Mauro Moraes, deputado do PL

O deputado estadual Mauro Moraes (PL) foi surpreendido por policiais federais à paisana no início da tarde desta sexta-feira no pátio da Assembleia Legislativa, noticiou o Blog Politicamente, Ele foi abordado pelos federais na frente de uma agência do banco Itaú que fica dentro da Alep. A Polícia Federal recebeu uma denúncia de que seria feito um saque de alto valor — aproximadamente R$ 300 mil.
O montante teria sido sacado por um assessor parlamentar do deputado e guardado dentro de uma mochila. A PF, no entanto, não teria conseguido localizar o assessor com o dinheiro — já que ele conseguiu fugir antes da abordagem.
Mauro Moraes disse que o valor sacado seria lícito e declarado no Imposto de Renda. Os policiais foram até a agência bancária, em busca de imagens, e depois ao escritório político ligado ao parlamentar, cumprindo mandado de busca autorizado pela Justiça Eleitoral. Moraes não retornou contatos feito pelo blog de Curitiba.
“O caso atinge um grupo que construiu parte do discurso político no Paraná sobre combate à corrupção e moralidade pública. Se o vínculo do deputado com Moro, Deltan e Filipe Barros se confirmar, o episódio pode produzir desgaste para esse campo na reta final da eleição. O tamanho desse efeito dependerá do que a PF informar sobre o objeto da investigação e do papel do parlamentar nela. O Blog também não apurou se o deputado disputa a reeleição ou outro cargo neste ano. Até agora, não há manifestação pública do parlamentar, do PL, de Moro, de Filipe Barros ou de Deltan Dallagnol”, publicou o Blog de Esmael Morais.
Mauro Moraes foi secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, cargo que ficou de janeiro de 2023 a março de 2025, quando foi substituído pelo maringaense Paulo Rogério do Carmo, depois de optar pelo grupo político do senador Sergio Moro, então no União Brasil. Sua ligação com o candidato a governador pelo PL é tão conhecida que seus colegas o chamam de “Mauro Moro”. O senador já se referiu a ele com elogios, pelo fato de ter sofrido retaliações políticas ao manifestar seu apoio ao ex-juiz federal. “Admiro pessoas que não se dobram”. O Mauro Moraes desde que afirmou seu apoio a nosso projeto passou a sofrer retaliações políticas. Obrigado”, disse ele.