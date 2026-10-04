Acidente

Ciclista de Maringá morre carbonizado após caminhão-tanque tombar na rodovia

Foto de redação redação04/10/2026
acidente ciclista Ciclista de Maringá morre carbonizado após caminhão-tanque tombar na rodovia

Um grave acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado com aproximadamente 25 mil litros de etanol provocou a morte de um ciclista no final da manhã deste sábado, 3, na rodovia BR-376, em Jandaia do Sul.

De acordo com as informações apuradas, o ciclista, A Victor Hugo Martins de Melo, 39 anos, pedalava pela rodovia quando, por circunstâncias que deverão ser apuradas, o caminhão saiu da pista e tombou. O veículo atingiu o ciclista e, na sequência, ocorreu um incêndio de grandes proporções.

A vítima ficou presa sob o caminhão e morreu carbonizada. O motorista do veículo de carga não sofreu ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros da região foram mobilizadas para combater as chamas. O incêndio também atingiu parte da vegetação existente às margens da rodovia.

Após intenso trabalho, os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve vazamento da carga de etanol transportada pelo caminhão. Parte do combustível, juntamente com a água utilizada no combate ao incêndio, escoou em direção a um rio localizado abaixo do viaduto.

A PRF esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos das equipes responsáveis, o corpo do ciclista foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Apucarana. (inf André Almenara)

Foto de redação redação04/10/2026
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