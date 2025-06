Rural Maringá Junino chega à 3ª edição com programação gratuita e tradição nordestina

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) realizará de a 3ª edição do Rural Maringá Junino, no período de 26 a 29 de junho, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. Com entrada gratuita, o evento reforça e valoriza as tradições brasileiras dos festejos de junho, oferecendo uma programação ampla, diversificada e pensada para a família.

Durante os quatro dias, do evento o Parque de Exposições de Maringá acolhe o público para desfrutar de um verdadeiro ARRAIÁ, com apresentações de quadrilhas juninas, gastronomia típica e muito saborosa, apresentações com grupos de forró, brinquedos infantis, decoração acolhedora do ambiente, bingo beneficente, missa sertaneja, comemoração do dia de São Pedro, além da tradicional fogueira junina.

Dentre as atrações confirmadas, destaque para a presença da Quadrilha Junina Moleka, de Campina Grande (PB), campeã do Festival de Quadrilhas da Paraíba, conhecida pelas apresentações premiadas em todo o país. Para alegrar e animar o público teremos a presença carismático Virgolima da Paraíba, que será o apresentador oficial do evento, levando irreverência e autenticidade ao palco.

Considerado o maior São João do Sul do País, o evento é promovido pela Sociedade Rural de Maringá, com apoio da Prefeitura de Maringá e do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo.

Segundo a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, a expectativa é que o Rural Maringá Junino 2025 supere o sucesso das edições anteriores, consolidando-se como uma das maiores festas típicas da região. “O evento é gratuito, com uma programação diversificada para atender todas as idades e reforça a vocação de Maringá como referência em grandes celebrações culturais”, afirmou.