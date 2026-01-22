Entretenimento

Reveillon nos Bairros de Maringá

Projeto do vereador Odair Fogueteiro tem como intuito democratizar o acesso da comunidade

Foto de redação redação22/01/2026
reveillon

O vereador Odair Fogueteiro (PP) protocolou um projeto na câmara de vereadores intitulado “Programa Réveillon nos Bairros de Maringá”, com a finalidade de promover celebrações de fim de ano descentralizadas em diferentes regiões do Município, por meio de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada.
O Programa tem como objetivos; democratizar o acesso às celebrações de Réveillon, possibilitando que moradores de diferentes bairros participem de eventos próximos às suas residências; valorizar artistas, músicos e grupos culturais locais; estimular a economia local, especialmente pequenos comerciantes e empreendedores dos bairros; promover a integração comunitária, o convívio social e a ocupação positiva dos espaços públicos; incentivar práticas sustentáveis e responsáveis durante os eventos.

Hoje dei um passo importante pensando nas pessoas e nos bairros de Maringá. Protocolei o projeto que cria o Réveillon nos Bairros, com o objetivo de descentralizar a festa de fim de ano, valorizar artistas locais, fortalecer o comércio e levar esse momento especial para mais perto das famílias.
Maringá é feita de gente, de comunidades e de histórias que merecem ser celebradas. Seguimos trabalhando com responsabilidade, proximidade e foco em resultados“, destacou o vereador.

