Regulamentação dos pontos de venda

No início da semana, o vereador e líder do Governo na Câmara, Odair Fogueteiro (PP) recebeu os representantes do Sindicato dos Distribuidores de Gás de Maringá e distribuidores para debater um tema essencial para a cidade: a comercialização segura do gás de cozinha (GLP) no município.

O setor, através do presidente da SINEGÁS, Francisco Carlos, juntamente com os distribuidores trouxeram preocupações sobre a venda de botijões em locais que não possuem estrutura adequada para o armazenamento e comercialização segura do produto. O fato coloca em risco a segurança do local e da população.

Os distribuidores e representantes do sindicato saíram do encontro satisfeitos pelo pronto atendimento do legislador que já protocolou o projeto de regulamentação, que segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e em março entra em pauta da sessão da câmara.

Hoje Maringá conta com mais de 50 pontos de distribuição de gás regularizados, e atento a reivindicação, o vereador Odair Fogueteiro assegurou ao setor celeridade na pauta do projeto, devido principalmente a necessidade urgente de regulamentação para segurança dos trabalhadores e população em geral.