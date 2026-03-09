Reclamação de abandono

O primeiro registro é da praça São Vicente na avenida Pedro Taques no Jardim Alvorada em Maringá. Leitor reclama, e com razão, da total falta de iluminação no local há 3 meses, o que faz dessa tradicional praça refugio para usuários de drogas, fazendo com que moradores, principalmente as mulheres, evitem passar próximo.



O segundo registro de abandono na Cidade Canção se encontra no interior do Parque do Ingá, o coletor de água pluvial que deveria levar parte da água da chuva ao lago, carrega em verdade uma espécie de lodo e mau cheiro oriundo de algum esgoto da redondeza, com isso, a fedentina se torna insuportável para quem acessa principalmente o portão 2 do parque, do lado da avenida Paissandu.