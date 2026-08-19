Política

Em meio a clima tenso, muda o comando da campanha de Sergio Moro

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SERGIO MORO

A campanha do senador Sergio Moro, candidato a governador pelo PL, está pegando fogo, garante um aliado. Ontem uma reunião teve soco na mesa e tudo, acrescenta.

Alie-se à insatisfação dos candidatos a deputado com os recursos do fundo eleitoral a aqueda de 3 pontos percentuais na mais recente pesquisa Realtime Big Data, acima da margem de erro, tem ainda a reorganização do comando da campanha, conforme o Blog Politicamente.

O advogado Luis Felipe Cunha, seu primeiro suplente no Senado Federal, é o novo coordenador-geral da campanha, informou o site. O comando agora tem um conselho político, onde participam além de Cunha e o empresário Ricardo Guerra, o candidatos ao Senado da chapa, Filipe Barros e Deltan Dallagnol – este que enfrenta pedido de impugnação de candidatura.

Participam ainda o presidente licenciado do Republicanos, Pedro Lupion, os presidentes dos partidos que se aliaram ao PL: Felipe Francischini (Podemos), Lucas Santos (Novo) e Rafaela Losi, do Democracia Cristã — e ainda o deputado federal Tião Medeiros (PP) e o ex-deputado e ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho. (inf Angelo Rigon)

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