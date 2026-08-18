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Possivelmente dois turnos

Pesquisa Real Time Big Data aponta Sandro Alex em segundo e eleição em dois turnos no Paraná

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Nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira confirma a consolidação de Sandro Alex (PSD) na segunda colocação na disputa ao Governo do Paraná. Ele aparece com 22% no cenário estimulado, numericamente à frente de Requião Filho (PDT), que tem 20%, enquanto o senador Sérgio Moro (PL) tem 37%, no primeiro levantamento do instituto sobre a disputa pelo comando do Palácio Iguaçu em 2026. Luiz França (Missão) tem 2%, enquanto os demais candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 6% e 12% não souberam ou não responderam.

O resultado reforça um movimento que já havia aparecido em levantamentos anteriores de outros institutos, nos quais Sandro também passou a figurar numericamente à frente de Requião Filho, diminuindo a distância para Moro, o que aponta para uma possibilidade bem concreta de 2º turno neste momento. A Paraná Pesquisa divulgou na semana passada levantamento em que Requjão Filho (PDT) aparece na segunda colocação.

Indefinição – Apesar da definição dos nomes colocados na disputa, a pesquisa espontânea mostra que o cenário ainda é aberto. Mais da metade dos entrevistados, 53%, não soube indicar espontaneamente em quem pretende votar. Sergio Moro aparece com 15%, seguido por Sandro Alex, com 8%, e Requião Filho, com 6%. O governador Ratinho Junior (PSD), que não pode concorrer à reeleição, é citado por 5%, outros nomes somam 3% e 10% declaram voto branco ou nulo.

Requião e Moro lideram rejeição – Entre os principais candidatos, Requião Filho apresenta a maior rejeição, com 41%, seguido de perto por Sergio Moro, com 38% dos eleitores alegando não votar no ex-juiz de jeito nenhum. Já Sandro Alex aparece em um patamar mais baixo de rejeição, com 29%.

Pesquisa – A pesquisa Real Time Big Data foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-09262/2026 e ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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