Acesso à Estrada Terra Roxa é fechado

A situação do acesso à Estrada Terra Roxa tem origem em um contrato particular firmado em 2009 entre o proprietário da área e a antiga concessionária Viapar.

Pelo acordo, ao fim da concessão, a estrada deveria ser retirada e o terreno devolvido em condições de cultivo. Como isso não ocorreu, o proprietário acionou a Justiça.

A decisão judicial reconheceu esse direito e determinou o cumprimento do contrato. Para isso, a Viapar fará a retirada do pavimento e a recuperação do solo, o que resultará no fechamento do trecho.

O fechamento não é uma decisão das Prefeituras de Marialva ou Mandaguari. Como a via é utilizada diariamente por moradores, trabalhadores e produtores rurais, as duas Prefeituras estão atuando juntas para buscar alternativas e minimizar os impactos à população.

As administrações municipais seguem acompanhando o caso e trabalhando por soluções, sempre respeitando a decisão da Justiça.