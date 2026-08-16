Moro abre campanha em Maringá e coloca o combate à corrupção no centro da disputa pelo Governo do Paraná

O candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro (PL), iniciou neste domingo, 16, sua campanha eleitoral em Maringá, cidade onde nasceu. Na Feira da Mauá, Moro foi cercado por apoiadores, conversou com feirantes e moradores e apresentou o número 22, com o qual disputa o Governo do Estado.
Segundo Moro, a campanha terá como principal objetivo apresentar um projeto para acelerar o desenvolvimento do Paraná. “Aqui no Paraná a gente tem um sonho: fazer do nosso estado um novo salto ao desenvolvimento, que é o desenvolvimento que o paranaense merece. Nenhum lugar melhor do que começar com a gente boa aqui da nossa cidade de Maringá”, disse.
Durante a caminhada, o candidato pediu votos, distribuiu adesivos da campanha, recebeu declarações de apoio e tirou muitas fotos.
Em entrevista, Moro afirmou que o combate ao crime e à corrupção estará entre as principais bandeiras de sua candidatura e relacionou o enfrentamento aos desvios de recursos à melhoria dos serviços públicos.
“Nossa campanha é uma campanha de honestidade, de combate ao crime, de combate à corrupção e para atender o cidadão. Porque todo centavo desviado é um centavo que falta na saúde, na educação e na infraestrutura”, afirmou.
Sobre a disputa eleitoral, Moro também posicionou politicamente sua candidatura. “Aqui o nosso grupo político representa o espírito da Lava Jato, juntamente com a direita e a centro-direita, contra o PT e contra o Centrão”, declarou.