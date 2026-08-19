Policia Rodoviária Federal confirma 23 mortes na BR 373

Um acidente entre um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva e um caminhão deixou 23 mortos e cinco feridos na madrugada desta quarta-feira, em Ipiranga, no Paraná.



A colisão frontal aconteceu por volta das 3h30, no km 209 da BR-373. Segundo a PRF, a suspeita inicial é de que o caminhão tenha invadido a pista contrária.

A maioria das vítimas estava no ônibus, que seguia para hospitais da Região Metropolitana de Curitiba. O motorista do caminhão também morreu.

A rodovia ficou totalmente interditada. Com congestionamentos de 5 quilômetros no sentido Ponta Grossa e 12 no sentido Prudentópolis.

Equipes de resgate e perícia permanecem no local. Segundo a PRF, é o acidente com maior número de mortes no Paraná desde 2021.