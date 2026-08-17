Ministério Público Eleitoral pede impugnação de candidatura de Cris Lauer

Na tarde desta segunda-feira tramitou o processo do pedido de registro de candidatura de Cristianne Costa Lauer (Cris Lauer) do Novo. No caso houve o pedido do Ministério Público Eleitoral pela impugnação do registro da candidata ao pleito deste ano para a disputa como deputada estadual.

A Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) é o processo judicial utilizado para questionar o pedido de registro de um candidato ou candidata que não cumpra as condições de elegibilidade ou se encaixe em alguma hipótese de inelegibilidade, como as previstas na Lei da Ficha Limpa.

No caso de Cris Lauer, ficou claro ao MPE a sua cassação ocorrida na Câmara de Vereadores de Maringá no dia 27 de agosto de 2025 por enriquecimento ilícito, sob acusação de uso do seu então chefe de gabinete, para assuntos particulares, de serviços de advocacia. Em decisão judicial em primeira instância, Cris Lauer havia sido condenada por improbidade administrativa.

A ação agora segue para decisão do Tribunal Regional Eleitoral.