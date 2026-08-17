Motociclista sofre fratura e perde dedo após bater na traseira de carro em Maringá
Um casal ficou ferido após uma motocicleta bater na traseira de um automóvel na manhã deste domingo, 16, no cruzamento das Avenidas 19 de Dezembro e Colombo, em Maringá. O motorista de um Fiat Linea trafegava pela 19 de Dezembro quando percebeu que o semáforo estava mudando de fase.
O condutor que praticou a prudência e respeitou a legislação de trânsito decidiu parar o veículo. Logo atrás seguia uma motoneta Honda Biz, ocupada por um casal. O motociclista não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira do carro. Com a colisão, o piloto e a mulher que estava na garupa caíram no asfalto.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas. O motociclista sofreu ferimentos considerados mais graves, entre eles uma fratura fechada de tíbia e a amputação de um dos dedos da mão direita.
A passageira da motocicleta sofreu escoriações. Após receberem os primeiros atendimentos, os dois foram avaliados pelos socorristas e encaminhados ao Hospital Universitário de Maringá. O motorista do Fiat Linea não sofreu ferimentos, mas ficou bastante abalado com o acidente. (inf André Almenara)