Sandro Alex destaca força da chapa em encontros com 30 prefeitos e milhares de apoiadores em Maringá

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, e o candidato a vice-governador Rafael Greca (MDB) participaram na manhã deste sábado de dois grandes encontros com prefeitos, lideranças políticas, empresários e representantes da sociedade civil organizada. O primeiro deles foi uma reunião com com os 30 prefeitos da Amusep, a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, seguido do Unidos e em Paz, evento promovido pelo PSD que percorre os municípios do Paraná.

Nos encontros, Sandro Alex destacou o trabalho realizado ao longo dos últimos anos pelo PSD, sob a batuta do governador Ratinho Junior, e dos partidos aliados, e destacou os números alcançados: melhor educação do Brasil, menor taxa de desemprego da história, quarta maior economia e recorde nos índices de qualidade de vida e segurança pública. Na Amusep, ele recebeu uma carta e reforçou compromissos com a região Noroeste.

“Ninguém vai destruir esse trabalho com discurso. A palavra vazia não destrói. Nós conhecemos os municípios, suas realidades, seus projetos. Nós investimos nas áreas urbana e rural, nas rodovias, nos novos hospitais e Pronto Atendimentos, nas creches e escolas públicas. Na região de Maringá todas as cidades receberam recursos e convênios. Nós firmamos compromissos e entregamos”, afirmou Sandro Alex.

“Unidos e em Paz é ter um Hospital da Criança com mais de 200 leitos que começou com Ricardo Barros, Cida Borghetti e Maria Victoria e terminou com Ratinho Junior, Ulisses Maia e Beto Preto. Isso é pensar nas pessoas. Foi assim que construímos um projeto de Paraná que dá certo, que foca nas políticas públicas, que trabalha com as demandas dos prefeitos”, afirmou Sandro Alex.

Ele também apresentou o Plano de Governo, um documento que tem cinco pontes planejadas para o futuro do Paraná em diversas áreas, das obras ao desenvolvimento social. “Nós temos 50 dias de campanha para mostrar todos esses compromissos. Entre eles, na região de Maringá, estão a duplicação até o Rio Paranapanema, fundamental para o crescimento do agronegócio, e as pavimentações rurais, como a estrada de concreto no campo que está sendo feita em Floraí. E aumentar a atração de investimentos privados para gerar mais empregos para a cidade”, complementou.

“E além disso temos grandes projetos de segurança pública. Tem policiais militares em formação em Maringá e vamos garantir mais contratações já a partir de 2027. A própria sociedade reconhece esse bom momento da nossa vida pública. Nós vamos acelerar e continuar esse grande trabalho que está sendo realizado e que a população aprova com mais de 85%“, acrescentou.

Já Rafael Greca destacou que a qualidade de vida aumentou no Paraná os últimos anos. O Índice Ipardes de Desempenho Municipal, que é a ferramenta estadual que mede isso, mostra que 317 das 399 cidades do Estado, ou seja, 80% do total, apresentam desempenho de médio para alto nas áreas de renda, educação e saúde. O avanço representa um crescimento de 8% em relação à edição anterior. Nenhuma cidade está no indicador mais baixo.

“Trabalhos com muito amor e esse Paraná potência está cada vez mais forte. Nós vemos isso percorrendo as cidades. E vamos continuar cuidando das pessoas, das crianças aos mais idosos, e do meio ambiente. O Paraná é grande desde a sua concepção e tem um futuro brilhante“, disse o candidato a vice-governador.

Também participaram das agendas outras lideranças, como o governador Ratinho Junior (PSD), os candidatos ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD) .

A coligação reúne PSD, MDB, Republicanos, Avante, Democrata e as federações União Progressista e PSDB – Cidadania.