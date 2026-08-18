Após vice-campeonato brasileiro, Assama Maringá busca título da Copa do Brasil

Depois de conquistar o vice-campeonato do Super Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados – Série A 2026, a Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá (Assama) parte para mais um desafio nacional. Nesta quinta-feira (20), a equipe embarca para São Paulo (SP), onde disputa, entre sexta-feira (21) e domingo (23), a Copa do Brasil – A Força do Esporte Futebol para Amputados 2026, no Clube Esperia.

Com a confiança de quem acaba de fazer uma das melhores campanhas de sua história, a equipe maringaense entra em campo com um novo objetivo: conquistar o título. Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFAMPUT), a competição reúne nove equipes, divididas em três grupos. Os jogos serão realizados nos períodos da manhã e da tarde, com os horários ainda em definição pela organização.

A Assama está no Grupo C, ao lado de Esperia e São Bento. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das respectivas chaves, em busca de uma vaga nas quartas de final. Avançam às quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. A partir daí, a competição segue em sistema de mata-mata, com quartas de final, semifinais e final.

A equipe maringaense chega à Copa do Brasil embalada pelo vice-campeonato do Super Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados – Série A 2026, conquistado em junho, em Goiânia (GO). Formada por 15 atletas e três integrantes da comissão técnica, a Assama iniciou o torneio sem figurar entre as favoritas, mas superou adversários tradicionais e protagonizou uma das principais campanhas da competição.

“Chegamos para essa Copa do Brasil com muita confiança, mas também com os pés no chão. O vice-campeonato brasileiro mostrou a força da nossa equipe e o quanto podemos competir de igual para igual com grandes times. Agora é uma nova competição, uma nova oportunidade e vamos para São Paulo em busca desse título”, afirma Ademir Cruz de Almeida, o Ademir Perna, fundador da Assama e atleta da equipe.

Agora, o objetivo da Assama Maringá é dar mais um passo e buscar o título nacional. A Copa do Brasil também será mais uma oportunidade para a equipe representar a cidade no cenário nacional do futebol para amputados.