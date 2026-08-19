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Condenado por impulsionar ataques

TRE-PR multou deputado Filipe Barros em R$ 15 mil por usar impulsionamento pago de vídeos no Facebook com ataques contra candidata ao Senado

Foto de redação redação19/08/2026
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O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná condenou nesta terça-feira o deputado federal Filipe Barros (PL) pelo impulsionamento pago, no Facebook, de três vídeos com ataques contra a deputada federal Gleisi Hoffmann, sua adversária na disputa pelo Senado. Pagos pelo PL do Paraná, os anúncios foram veiculados entre 12 e 17 de junho, quando ambos ainda eram pré-candidatos. Na decisão, o TRE-PR aplicou multa de R$ 5 mil por vídeo, totalizando R$ 15 mil. A ação foi protocolada pela Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV).

O impulsionamento pago em redes sociais de publicações com viés negativo a adversários é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. “O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário”, definiu o ministro Floriano de Azevedo Marques no Acórdão 60147212, de 13 de maio de 2024. O jurídico da campanha de Gleisi Hoffmann informou que irá recorrer para pedir a ampliação da multa

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