PRVias escala 19 frentes de pavimentação asfáltica para BR-376 até sábado

A PRVias, uma empresa Motiva, promove nesta semana serviços de pavimentação asfáltica em diferentes trechos da BR-376. As ações, que incluem reparos e recomposição do asfalto, começam nesta segunda-feira, 7, e se estendem até o próximo sábado, 12.

A concessionária orienta que os trabalhos podem ocasionar interdições parciais na rodovia. Por isso, é necessário que os motoristas se atentem aos locais de obras e diminuam a velocidade para evitar acidentes. O cronograma de intervenções pode ser alterado devido às condições climáticas.

Reparos e recomposição de pavimento

BR-376 (Rodovia do Café)

Entre Mauá da Serra e Ortigueira: entre os km 301 e 303, no sentido norte;

Entre Mauá da Serra e Ortigueira: entre os km 300 e km 304, no sentido sul;

Entre Mauá da Serra e Ortigueira: entre os km 305 e km 306, no sentido sul;

Entre Mandaguari e Jandaia do Sul: entre os km 214 e km 215, no sentido sul;

Entre Mandaguari e Jandaia do Sul: entre os km 213 e km 215, no sentido sul;

Entre Mandaguari e Jandaia do Sul: entre os km 212 e km 213, no sentido sul;

Entre Mandaguari e Jandaia do Sul: entre os km 209 e km 212, no sentido sul;

Em Tibagi: entre os km 407 e km 410, no sentido sul;

Em Tibagi: entre os km 401 e km 402, no sentido norte;

Em Tibagi: entre os km 405 e km 408, no sentido norte;

Em Tibagi: entre os km 412 e km 417, no sentido norte;

Em Ponta Grossa: no km 535, no sentido norte;

Em Ponta Grossa: entre os km 495 e km 497, no sentido norte;

Em Ortigueira: entre os km 321 e km 324, no sentido sul;

Em Imbaú: entre os km 379 e km 380, no sentido sul;

Em Imbaú: entre os km 374 e km 375, no sentido sul;

Entre Ortigueira e Imbaú: entre os km 365 e km 366;

Em Ortigueira: entre os km 345 e km 350;

Entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra: entre os km 275 e km 294, no sentido sul.