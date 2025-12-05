PRF apreende emagrecedor não liberado mundialmente para uso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na manhã desta sexta, 5, 20 unidades de medicamentos usados para o emagrecimento, além de 56 iPhones, na BR-369, em Campo Mourão, interior do Paraná.

Policiais abordaram um homem que dirigia uma VW Tiguan. Durante a fiscalização, foram encontrados medicamentos ocultos dentro da lataria do compartimento de cargas do veículo, além de iPhones dentro do painel.

Após a retirada, os policiais contabilizaram 10 canetas emagrecedoras que utilizam a retatrutida, uma substância experimental ainda em testes e, portanto, não liberada mundialmente para uso. Além das canetas, também encontraram mais 10 ampolas da substância tirzepatida, igualmente utilizada para emagrecimento, de fabricação paraguaia e sem registro na Anvisa.

Ainda, foram apreendidos 56 iPhones, quatro AirPods e um iPad avaliados em cerca de R$ 480 mil.

Todos os medicamentos seriam entregues no Rio de Janeiro e eram encomendas de amigos e os eletrônicos seriam para comercialização nas redes sociais, disse o motorista aos policiais. Diante dos fatos, o homem e os materiais foram encaminhados para a Receita Federal de Maringá.