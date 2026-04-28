Policia Federal faz Operação Infusio

A investigação teve início em 2024, após prisão em flagrante, em Rondon, de um homem que transportava cerca de 2 mil celulares de procedência estrangeira. Durante apuração, constatou-se existência de grupo criminoso responsável por uma série de remessas ilícitas de mercadorias.

São cumpridos três mandados de busca e apreensão em Atalaia, microrregião de Maringá, Naviraí (MS) e de Ferraz de Vasconcelos(SP), além de mandado de prisão contra líder do grupo e medidas para sequestro de bens dos investigados. A PF não divulgou de qual cidade é o líder da organização criminosa.