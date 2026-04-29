Prefeitura inicia troca de alimentos por ingressos dos shows de aniversário

Maringá terá uma noite especial em 11 de maio, segunda-feira, durante a 52ª Expoingá, no parque de exposições. Será um dia de entrada solidária, com shows das duplas João Neto e Frederico e dos artistas locais Brenno e Matheus, em celebração ao aniversário de 79 anos de Maringá. Para participar, é necessário fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível em pontos credenciados pela Prefeitura (confira os endereços abaixo). A troca de alimentos por ingressos inicia nesta quinta-feira, 30, e segue até 11 de maio ou até os ingressos esgotarem. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos, desde que apresente um CPF para cada ingresso.

Promovida pela Prefeitura de Maringá, a iniciativa reúne entretenimento, solidariedade e oportunidade para artistas locais. “É uma alegria realizar um evento dessa dimensão, que reúne a comunidade, promove a solidariedade e valoriza os artistas locais. Esse tipo de ação reúne lazer para as pessoas de Maringá e região e ainda funciona como um verdadeiro trampolim para novos talentos, como já vimos ocorrer com nomes como Duda Bertelli e Luan Pereira, que ganharam projeção a partir de oportunidades como essa”, afirma o prefeito Silvio Barros II (PP).

Solidariedade – Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais do município, por meio do Pra Somar. A primeira-dama e presidente do programa, Bernadete Barros, reforça a importância da contribuição da população. “Cada alimento doado representa cuidado com quem mais precisa. Essa mobilização mostra a força da nossa comunidade e o modo como, juntos, conseguimos fazer a diferença na vida de muitas famílias”, diz. (C/ PMM)

Pontos de troca dos ingressos: Posto Dubai – avenida Alexandre Rasgulaeff, 4501, Jardim Imperial I, de segunda a domingo das 6h às 22h; Posto Canadá – avenida Mandacaru, 1180, Jardim Canadá, de segunda a sábado das 6h às 22h45 e aos domingos das 6h às 21h; Posto Londres – avenida Kakogawa, 2161, Jardim Copacabana, de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos das 6h30 às 21h; todas as unidades do rede Amigão.