Acidente

Motorista morre após dirigir na contramão e bater de frente contra caminhão na PR-323

Foto de redação redação08/06/2026
acidente pr 323 Motorista morre após dirigir na contramão e bater de frente contra caminhão na PR-323

Na noite de domingo, dia 7, um grave acidente resultou na morte de um homem na rodovia PR-323, entre a cidade de Paiçandu e o distrito de Água Boa. A vítima foi identificada como Florindo Sérgio Bacarin, 54 anos, morador de Paiçandu.

acidente pr 323 contra mao Motorista morre após dirigir na contramão e bater de frente contra caminhão na PR-323

De acordo com informações apuradas no local, Florindo conduzia um GM Monza quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, trafegava pela contramão da pista. No quilômetro 158 da rodovia, o automóvel acabou batendo violentamente de frente contra um caminhão.

O caminhoneiro relatou aos policiais rodoviários que seguia sentido Doutor Camargo quando percebeu o veículo vindo em sua direção pela pista contrária. Ele ainda tentou desviar para evitar o impacto, mas não conseguiu impedir a colisão.

Com a força da batida, o motorista do Monza sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente. Após o choque, o caminhoneiro parou o veículo às margens da rodovia e acionou imediatamente as equipes de socorro.

Socorristas ao chegarem no local apenas constataram oficialmente o óbito. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Rodoviária e da perícia científica. Na sequência, o corpo de Florindo Sérgio foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf André Almenara)

Foto de redação redação08/06/2026
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redação

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