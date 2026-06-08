Motorista morre após dirigir na contramão e bater de frente contra caminhão na PR-323
Na noite de domingo, dia 7, um grave acidente resultou na morte de um homem na rodovia PR-323, entre a cidade de Paiçandu e o distrito de Água Boa. A vítima foi identificada como Florindo Sérgio Bacarin, 54 anos, morador de Paiçandu.
De acordo com informações apuradas no local, Florindo conduzia um GM Monza quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, trafegava pela contramão da pista. No quilômetro 158 da rodovia, o automóvel acabou batendo violentamente de frente contra um caminhão.
O caminhoneiro relatou aos policiais rodoviários que seguia sentido Doutor Camargo quando percebeu o veículo vindo em sua direção pela pista contrária. Ele ainda tentou desviar para evitar o impacto, mas não conseguiu impedir a colisão.
Com a força da batida, o motorista do Monza sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente. Após o choque, o caminhoneiro parou o veículo às margens da rodovia e acionou imediatamente as equipes de socorro.
Socorristas ao chegarem no local apenas constataram oficialmente o óbito. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Rodoviária e da perícia científica. Na sequência, o corpo de Florindo Sérgio foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf André Almenara)