Prefeitura estuda pagamento de gratificação aos servidores que trabalharam na obra de recuperação de trecho da avenida São Paulo

O secretário de Limpeza Urbana e da Infraestrutura, Vagner Mussio, deu entrevista hoje quando reabriu-se oficialmente o trecho da avenida São Paulo que estava interditado por causa da cratera que se abriu no dia 13. O local é de intenso tráfego, por ser área central da cidade.

A Prefeitura de Maringá estuda a concessão de um benefício, como a GAE (Gratificação de Atividade Específica) para os servidores que participaram do trabalho, que recuperou o local em tempo recorde (10 dias corridos), com atividades dia e noite.

Mussio justifica o estudo, pois considera que se a administração contratasse uma empresa terceirizada custaria caro “e temos pessoas que trabalharam além da função que fizeram em concurso”. No caso de conceder a GAE, que tem valores diferentes para determinados servidores, ela seria concedida somente no mês referente à obra.

Segundo o secretário, o empenho da equipe foi essencial para a conclusão rápida da obra. Para ele, a compreensão da complexidade do problema e o trabalho intenso dos servidores permitiram entregar a via de forma ágil, reduzindo o impacto para a população. “O nosso comprometimento e a agilidade da equipe fizeram toda a diferença para que conseguíssemos concluir a obra com eficiência e rapidez”, disse Mussio.

Ele ressaltou que, além das obras para recuperação do pavimento, outras melhorias foram executadas no local. “Nós nunca vamos para um lugar para fazer apenas um serviço. Aqui, nós também fizemos uma faixa de desaceleração nesse canteiro para quem cruza para a faixa da direita. Também fizemos podas de árvores, ou seja, foi um trabalho completo”, afirmou. O secretário também explicou que o município contratará tecnologia com uso de robôs para análise das galerias de águas pluviais.

Atualizações no Trânsito – O trânsito também foi totalmente liberado nas avenidas Tamandaré e Mauá. O sentido da rua Amadeu Progiante foi restabelecido, passando novamente a operar no sentido avenida Horácio Raccanello para a avenida Mauá.

Na rua Piratininga, permanece o duplo sentido de circulação no trecho compreendido entre as avenidas Horácio Raccanello e Brasil.