Prefeitura de Maringá implanta terceira faixa em trecho da avenida Mandacaru

A partir desta terça-feira, 18, será implantada a terceira faixa para tráfego de veículos na avenida Mandacaru, no trecho entre o encontro com a rua Jordão Caldeira de Oliveira até o cruzamento com a avenida Colombo (sentido Centro). O objetivo é melhorar o fluxo de trânsito. A terceira faixa estará liberada de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30. Para implantação da medida, haverá proibição do estacionamento na via neste períoodo.

O município realizou no final de semana a sinalização do local, com a instalação de placas que indicam a proibição do estacionamento no período das 6h30 às 8h30 de segunda a sexta-feira. Amanhã, quando a medida entra em vigor, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves, explica que a medida foi avaliada pela equipe de engenharia de tráfego. “Com a terceira faixa, vamos garantir mais fluidez ao trânsito no local, que é intenso neste horário da manhã. O objetivo é garantir mais agilidade, diminuindo o tempo de deslocamento dos motoristas e reforçando a segurança”, diz.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também implantará em breve uma terceira faixa na avenida 19 de Dezembro. Na via, ainda há necessidade de intervenções de infraestrutura e a retirada de meios-fios. “Neste primeiro momento, vamos operar com a terceira faixa apenas na avenida Mandacaru. Na avenida 19 de Dezembro, a mudança deve ser implementada posteriormente e será comunicada previamente aos motoristas”, disse.