PrefeiTur de Maringá

A próxima viagem internacional agendada na atual administração acontecerá em julho. Em sete meses, serão três viagens ao exterior de integrantes do Executivo, com diária passando de US$ 600, (na atual viagem ao Japão, fora as passagens, serão 8 dias de diárias somente do prefeito Silvio Barros (PP), contabilizando R$ 29.000,00)

Desta vez o destino é Portugal, onde acontecem festas medievais, visto que na escola a gente aprende que é o Velho Mundo e a Idade Média durou de 476 d.C. até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453 – 47 antes de o Brasil vir a ser descoberto. Ou seja, festival medieval e Brasil têm tudo a ver.

Silvio Barros II decidiu trazer a Idade Média para as Américas com intenções turísticas. As dezenas de festivais medievais de Portugal se misturam a feiras-livres. Diz site especializado que nas barracas espalhadas pelas ruas “há uma variedade de produtos artesanais: bijouterias, calçados, cintos, esculturas, armas de caça, brinquedos, especiarias, frutas, incensos, sabão artesanal, entre outros artigos. Também é possível se deparar com tendas de cartomantes e boticários”. (inf Angelo Rigon)