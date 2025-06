Empresário Antônio da Silva Campos recebe título de Cidadão Benemérito em noite solene na Câmara de Maringá

Em uma noite marcada pela emoção, reconhecimento e gratidão, a Câmara de Maringá realizou, nesta quinta-feira (12), uma sessão solene para a entrega do título de Cidadão Benemérito ao empresário Antônio da Silva Campos, de 85 anos. A cerimônia aconteceu no plenário do Legislativo e foi aberta pela presidente da Casa, vereadora Majô, que deu as boas-vindas aos presentes e destacou a importância da ocasião para a história da cidade.

A homenagem, de iniciativa do vereador Pastor Sandro Martins (União Brasil), reuniu diversas autoridades, familiares e amigos do homenageado, além dos vereadores Akemi Nishimori, Mário Verri, Uilian da Farmácia, Bravin Júnior e Mário Hossokawa, que também prestigiaram o evento.

Natural de Bandeirantes (PR), Antônio da Silva Campos mudou-se para Maringá em 1962. Com apenas 23 anos, fundou a oficina de bicicletas “Pedalando Gostoso”, tornando-se pioneiro no ramo e o primeiro representante da marca Monark na cidade. Ao longo das décadas, expandiu seus negócios para o comércio de motores de popa, barcos de alumínio e motocicletas. Sua trajetória empresarial foi reconhecida com os títulos de Amigo da Marinha e da Capitania dos Portos do Paraná, ainda nos anos 1980.

Além do espírito empreendedor, Campos destacou-se pelo apoio a ações comunitárias e à Igreja Católica, participando de campanhas em prol da construção da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. Sempre com discrição, ajudou diversos setores da sociedade, especialmente os mais vulneráveis.

Durante a cerimônia, o pastor Nilton Tuller subiu à tribuna e emocionou o público ao lembrar da longa amizade com o homenageado: “Muito obrigado pela oportunidade que o pastor Sandro me deu para vir aqui honrar um grande amigo, o Toninho do Pedalando Gostoso, conhecido há mais de 45 anos. Nossa amizade era tão profunda que ele uma vez me disse: ‘Eu só gosto de dois pastores, o meu cachorro pastor alemão e você’. Isso eu guardei a vida inteira. Foi um carinho muito especial. Cumprimento também o seu filho e toda a família. Ontem eu estava sem voz, mas Deus, pela sua graça, me deu um pouco, e esse pouco eu ofereço com prazer.”

O pastor encerrou sua fala cantando a música “Vaso Novo”, em homenagem ao amigo.

O filho do homenageado, Antônio da Silva Campos Filho, também se manifestou com palavras de gratidão: “Estou aqui para agradecer essa honra que o meu pai está recebendo. Um empreendedor, um homem muito sério. A trajetória de vida dele é muito bonita, muito honrada. Quero agradecer à Câmara de Maringá e, em especial, ao pastor Sandro Martins e à presidente da Casa, que nos enalteceu com essa homenagem. Estou muito alegre e feliz por este dia.”

A proposta da honraria partiu do vereador Pastor Sandro, que também prestou sua homenagem durante o discurso: “Hoje é uma noite especial. Sua trajetória, Sr. Antônio, se confunde com a própria história de Maringá. O senhor é parte viva do nosso progresso, da nossa tradição e do nosso orgulho. Receba, portanto, nosso título de Cidadão Benemérito com a gratidão de toda a cidade de Maringá. Que sua vida continue a ser inspiração para esta e para outras gerações. Parabéns, Sr. Antônio da Silva Campos. Que Deus o abençoe sempre.”

Em breves palavras, Antônio da Silva Campos agradeceu a todos os presentes: “Quero agradecer a todo esse povo. Graças a Deus, estamos aqui. Muito obrigado.”

A noite foi encerrada com aplausos, selando um momento histórico na Câmara de Maringá. A entrega do título de Cidadão Benemérito a Antônio da Silva Campos celebra não apenas sua trajetória, mas o impacto positivo que deixou na vida de tantos maringaenses ao longo de mais de seis décadas de trabalho, fé e generosidade.