O que pinta de novo…pinta no …. do povo

A Prefeitura de Marialva vai promover uma reunião pública para tratar da implantação do novo sistema de pedágio eletrônico (free flow) na BR-376, no trecho entre Marialva e Mandaguari. O encontro acontece nesta quarta-feira, 21, às 19h, no Cine Teatro de Marialva.

A iniciativa atende a pedidos de agricultores, moradores lindeiros e residentes das imediações, preocupados com os impactos do novo modelo de cobrança, principalmente para quem realiza deslocamentos curtos e depende de acessos rurais, estradas vicinais e carreadores.

Durante a reunião, a Prefeitura apresentará as informações oficiais repassadas pela concessionária EPR, ouvirá a população e buscará, de forma conjunta, encaminhamentos e possíveis ajustes, com o objetivo de evitar prejuízos aos proprietários afetados.

O pedágio no sistema free flow é um modelo de cobrança sem praças físicas e sem cancelas, que permite ao motorista seguir viagem sem parar ou reduzir a velocidade.

Como funciona

Ao longo da rodovia são instalados pórticos com câmeras e sensores. Esses equipamentos identificam o veículo por meio da placa ou de tags eletrônicas (como as usadas em sistemas de pagamento automático).

Cada vez que o veículo passa por um pórtico, o sistema registra a passagem e calcula o valor proporcional ao trecho percorrido.

Formas de pagamento

Com tag eletrônica: a cobrança é feita automaticamente na conta vinculada.

Sem tag: o motorista deve pagar posteriormente, por canais indicados pela concessionária (site, aplicativo, bancos ou pontos físicos), informando a placa do veículo.



Prazo e penalidades

Existe um prazo definido para pagamento após a passagem.

O não pagamento pode gerar multa por evasão de pedágio, além da cobrança do valor devido.

O sistema free flow já é utilizado em vários países e está sendo implantado gradualmente no Brasil. (inf Osvaldo Sigles Jr)