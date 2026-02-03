Frigorífico BMG Foods encerra atividades em Paiçandu

O frigorífico BMG Foods anunciou nesta segunda-feira, 2, a conclusão do pagamento dos salários de todos os colaboradores da unidade de Paiçandu, no noroeste do Paraná. Ao todo, cerca de 350 funcionários tiveram seus vencimentos quitados.

A unidade, localizada às margens da rodovia PR-323, teve suas atividades encerradas em razão de condições consideradas desfavoráveis do mercado, conforme explicou a diretoria da instituição. A decisão foi tomada após análises internas e do cenário econômico do setor.

Mesmo com o encerramento das operações no município, a direção da BMG Foods destacou que todo o processo está sendo conduzido com responsabilidade e respeito, reconhecendo o empenho dos colaboradores que contribuíram para o crescimento da unidade ao longo dos anos.

“A BMG Foods sente orgulho de ter feito parte da história de Paiçandu e renova seu compromisso com o município”, afirmou a gerente Stephanie.

A direção da empresa também ressaltou que em nenhum momento foi declarada falência. Pelo contrário, o encerramento ocorreu com todas as verbas trabalhistas devidamente pagas, incluindo reajustes conforme atualização do sindicato, além do cumprimento integral das obrigações fiscais.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal Serviços Paiçandu, o frigorífico retorna ao antigo proprietário, que já negocia o arrendamento para outra empresa .

A empresa informou ainda que as fotos que acompanham esta matéria se referem ao último dia de atividades da unidade, ocasião em que foram entregues kits de Natal a todos os colaboradores, sem exceção. (inf Alécio Martins)