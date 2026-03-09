Webinar gratuito debate impactos do Acordo Mercosul–União Europeia para cooperativas do agro

O acordo entre Mercosul e União Europeia pode redesenhar o cenário do agronegócio e do cooperativismo brasileiro. Para analisar os possíveis impactos, riscos e oportunidades desse novo contexto, a Coonect.se promove, no próximo dia 10 de março, das 9h às 10h30, um webinar gratuito voltado especialmente às cooperativas do agro.

Com o tema “Qual o impacto do Acordo Mercosul-União Europeia para as cooperativas do agro?”, o encontro será conduzido pelo economista Anderson Pellegrino, doutor e especialista em análise econômica e tomada de decisão estratégica. Facilitador na Coonect.se, Pellegrino atua nas áreas de economia industrial, atividade política e corporativa e elaboração de cenários econômicos, além de ser consultor e professor convidado em instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Esalq.

O webinar tem como objetivo chamar gestores, executivos, profissionais responsáveis por estratégia e negócios e lideranças cooperativas para uma análise qualificada de um tema atual e decisivo. Entre os pontos que serão abordados estão as exigências regulatórias previstas no acordo, o acesso a novos mercados e os principais pontos de atenção para o cooperativismo agro.

Durante o encontro, os participantes vão compreender o contexto econômico e político do acordo, antecipar possíveis impactos nas cooperativas e se preparar para os próximos movimentos do mercado, identificando riscos e oportunidades a partir da visão de um especialista.

Gratuito e online, o evento é um convite às cooperativas que desejam ampliar seu repertório estratégico diante de um cenário internacional em transformação. As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://lp.coonectse.com.br/webinar-cooperativas-agro-acordo-mercosul-uniao-europeia

Sobre a Coonect.se

Com sede em Maringá (PR), a Coonect.se oferece educação corporativa especializada para cooperativas e tem o propósito de cooperar e educar para fortalecer lideranças, equipes e culturas organizacionais no cooperativismo e em outros setores de negócios.

Com foco em soluções educacionais personalizadas, a Coonect.se desenvolve programas sob medida que conectam propósito, estratégia e ação, transformando aprendizagem em resultados práticos e sustentáveis. A empresa acredita que a educação é um movimento capaz de antecipar transformações e preparar cooperativas para enfrentar um mercado em constante evolução.

O portfólio inclui programas de capacitação, consultorias estratégicas, universidades corporativas, imersões internacionais e outras experiências de aprendizagem que aliam inovação, escuta ativa e metodologias modernas. Cada projeto é estruturado em parceria com a cooperativa para gerar impacto real, desde análise comportamental até liderança transformadora.

A Coonect.se faz parte do Grupo Integrado, instituição com mais de 40 anos de atuação e referência nacional de ensino nas áreas de agronegócio, saúde e tecnologia. A união amplia a estrutura acadêmica, o corpo docente e a capacidade de desenvolver programas executivos e de pós-graduação, além de permitir certificações acadêmicas para formações como MBAs e especializações voltadas ao cooperativismo e à gestão estratégica.

Com essa integração, a empresa combina metodologia consultiva, customização profunda e respaldo acadêmico, oferecendo programas de formação, imersões, consultorias estratégicas e jornadas educacionais que conectam conhecimento e aplicação prática. O objetivo é apoiar cooperativas e empresas na tomada de decisão, no fortalecimento da cultura organizacional e na construção de estratégias capazes de gerar resultados concretos e sustentáveis.

A Coonect.se já atendeu mais de 180 cooperativas, certificou mais de 56 000 alunos e executou centenas de projetos com alto índice de satisfação, refletindo a expertise no desenvolvimento de pessoas e organizações.

Serviço:

Webinar: Qual o impacto do Acordo Mercosul-União Europeia para as cooperativas do agro?

Data: 10/03

Horário: 9h às 10h30

