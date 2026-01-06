Prefeito anunciou Maringá Encantada até dia 11, prefeitura informa agora que prorrogou até 21 de janeiro

A Prefeitura de Maringá ampliou o período de funcionamento de atrações da Maringá Encantada, garantindo opções de lazer e convivência para a população até o dia 21 de janeiro. A medida mantém parte da programação após o fim das festas de fim de ano, com atrações distribuídas em regiões centrais e bairros da cidade.

Seguem até 21 de janeiro a iluminação e a decoração natalinas pela cidade. Funcionam até essa data a carreta natalina na Praça da Catedral e a Vila dos Food Frucks, localizada no mesmo espaço. O parque de diversões em frente ao Terminal Urbano vai até o dia 1º de fevereiro.

O Parque do Japão também terá o funcionamento da iluminação da Maringá Encantada ampliado e segue aberto para visitação do público das 9h às 23h até o dia 21 de janeiro. Do dia 22 de janeiro ao dia 11 de fevereiro, o parque ficará fechado para manutenção. O local reabre para visitação no dia 12 de fevereiro, com funcionamento das 8h às 18h.

Para o secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Anníbal Bianchini, a ampliação do funcionamento reforça o objetivo do evento. “Essa ampliação permitirá que as famílias aproveitem mais a cidade e o período de férias, com opções de lazer acessíveis e distribuídas em vários pontos”, destaca.

A moradora de Maringá, Juliane Alves de Lima, aprovou a programação da Maringá Encantada. “Está muito legal. Desejo que as crianças cresçam inspiradas nesse clima natalino, com muita alegria, paz, saúde e em família”, disse.

Orlando Rossini, que mora em Maringá há mais de 60 anos, elogiou a decoração. “A Praça da Catedral está muito bonita. Isso é importante para os moradores”, pontuou.

Outras opções de lazer – A pista de patinação no gelo, instalada na Praça Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho, na região da Avenida Mandacaru, funciona até 11 de janeiro, assim como o trenzinho natalino, com saída da Praça Napoleão Moreira e percurso pelas principais avenidas da cidade. A Vila do Papai Noel, também na Praça Napoleão Moreira, permanece aberta para visitação até o dia 6 de janeiro.