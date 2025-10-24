Policia Federal teria errado alvo da Operação Mafiusi?

Na entrevista coletiva que o secretário licenciado da Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, na manhã desta sexta-feira, 24, foi revelado que a pessoa que trocava mensagens com operador do esquema de lavagem de dinheiro do PCC era Carlos de la Cruz Hyppolito, que foi sócio da Pinbank, fintech de São Paulo. Hoje a empresa é presidida por Felipe Domenico Negri.

O endereço vinculado à conta telefônica registrada desde 2008 e que aparece nos prints das investigações feitas pela Polícia Federal estão no nome de Carlos de La Cruz Hyppolito. Também a mansão em Biscayne Island Ter, North Miami, Flórida (EUA), avaliada em mais de US$ 4 milhões, está em nome dele. Carlos Hyppolito chegou a ser cogitado para depor na CPI das Bets, no Senado.

O endereço da empresa dele, South Pacific, também consta como nesta mesma mansão. Trata-se também do mesmo endereço do telefone das mensagens trocadas e divulgadas pela PF. Desde que foi realizada a Operação Mafiusi ninguém mais conseguiu contato com ele.

Carlos Augusto respondeu sobre sua filha, estudante de medicina em São Paulo, também ter sido alvo da mesma operação da PF, ele confirmou a busca e apreensão na casa da filha em virtude do carro que ela utiliza estar em seu nome. (inf ANgelo Rigon)