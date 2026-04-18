Parada LGBT de Maringá será realizada no dia 17 de maio

A 13ª edição da Parada LGBT de Maringá será realizada em 17 de maio, das 12h às 18h, no estacionamento em frente ao terminal urbano, na antiga rodoviária. A data coincide com o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, período em que o evento costuma ser realizado.

Organizada pela Associação Maringaense LGBT, a parada se consolidou ao longo dos anos como a segunda maior do Paraná, mantendo regularidade em suas edições. Diferente de outras cidades do estado, como Londrina e Cascavel, que não apresentam a mesma frequência, Maringá preserva a continuidade do evento, ao lado de Curitiba, onde também há tradição na realização.

A programação inclui apresentações de djs, performances e falas ao público durante o evento. Também estão previstas caravanas organizadas com saída de cidades como Apucarana, Arapongas, Londrina, Toledo, Paranavaí e Presidente Prudente, ampliando a participação de público de diferentes regiões.