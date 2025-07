Para Exporandi vem aí o cantor Leonardo

A tradicional festa em comemoração ao aniversário do município de Sarandi, Exporandi, terá uma grande atração para celebrar a data, o show do cantor sertanejo Leonardo.

A confirmação foi dada pelo prefeito Carlos De Paula Jr (PSB) na manhã desta quinta-feira, 10, em cerimônia de assinatura de liberação de recursos na área da saúde (3 novas UBSs e a construção de uma nova UPA, que será anexada a atual unidade de pronto atendimento), que contou com a presença do secretário estadual de saúde, Beto Preto.

O cantor Leonardo esteve em Maringá, também em comemoração ao aniversário da cidade, com um custo de R$ 580 mil reais, o show foi realizado no espaço do antigo aeroporto no dia 13 de maio de 2024.

A prefeitura de Sarandi está disposta a pagar pelo show o valor de 670 mil reais, com a inexigibilidade de licitação, quando a contratação de um artista específico é justificada pela sua notória especialização, não há como realizar uma competição com vários artistas.

Justiça

O Ministério Público investigou o cantor Leonardo por contratos de shows em que houve suspeita de superfaturamento. Um caso específico no município de Gaúcha do Norte (MT) resultou em uma ação judicial que determinou a devolução de parte do valor pago devido ao superfaturamento.



Em Gaúcha do Norte no ano passado, Leonardo foi contratado por R$ 750 mil pela prefeitura local, valor considerado alto pelo Ministério Público, que iniciou uma investigação, na sequência a Justiça determinou a devolução de R$ 300 mil aos cofres públicos, devido ao superfaturamento.



A ação judicial apontou que o valor pago pelo show estava muito acima da média de mercado para apresentações do cantor em cidades com perfil semelhante, tanto em Mato Grosso quanto em outros estados. O Ministério Público identificou que a média de preços para shows do cantor Leonardo em cidades similares era de R$ 432 mil, enquanto o show em Gaúcha do Norte custou R$ 750 mil.

O contrato foi firmado na gestão do ex-prefeito Volney Rodrigues Goulart, que também foi alvo da ação.

A Exporandi contemplará as festividades do 44º aniversário do município com o show comemorativo no dia 17 de outubro.