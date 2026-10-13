Acidente

Ônibus da Viação Garcia com 50 passageiros sai da pista na BR 376

Foto de redação redação13/10/2026
onibus Ônibus da Viação Garcia com 50 passageiros sai da pista na BR 376

Um ônibus da Viação Garcia, que transportava aproximadamente 50 passageiros, saiu da pista na madrugada desta terça-feira, 13, na rodovia BR-376, no município de Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações, o acidente aconteceu nas proximidades do Posto Jotão, na altura do km 341 da rodovia, quando o motorista teria perdido o controle da direção por circunstâncias ainda desconhecidas.
O coletivo transportava passageiros que viajavam após o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12.

Imagens registradas após o acidente mostram a situação do ônibus fora da pista. Apesar do susto, o veículo não chegou a tombar, o que pode ter evitado consequências mais graves.

Até o momento, não há confirmação sobre a existência de passageiros feridos, nem informações oficiais sobre o que teria provocado a saída de pista.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis. (inf Coluna News)

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