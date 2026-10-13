Ônibus da Viação Garcia com 50 passageiros sai da pista na BR 376

Um ônibus da Viação Garcia, que transportava aproximadamente 50 passageiros, saiu da pista na madrugada desta terça-feira, 13, na rodovia BR-376, no município de Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações, o acidente aconteceu nas proximidades do Posto Jotão, na altura do km 341 da rodovia, quando o motorista teria perdido o controle da direção por circunstâncias ainda desconhecidas.

O coletivo transportava passageiros que viajavam após o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12.

Imagens registradas após o acidente mostram a situação do ônibus fora da pista. Apesar do susto, o veículo não chegou a tombar, o que pode ter evitado consequências mais graves.

Até o momento, não há confirmação sobre a existência de passageiros feridos, nem informações oficiais sobre o que teria provocado a saída de pista.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis. (inf Coluna News)