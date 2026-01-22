Trânsito
‘O Agente Secreto’ é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme
Longa, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, tem Wagner Moura como protagonista, que concorre na categoria de Melhor Ator
O filme brasileiro O Agente Secreto recebeu três indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme, conforme a lista oficial da premiação anunciada na manhã desta quinta-feira (22). Além disso, Wagner Moura, protagonista do longa, foi indicado à categoria de Melhor Ator.
Na categoria de Melhor Filme, a produção brasileira concorre com Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental, Sonhos de Trem, Bugonia e F1: O Filme. (inf R7)