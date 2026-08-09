Nova ligação viária

O prefeito Silvio Barros II (PP) acolheu a demanda e vai atender uma reivindicação da comunidade, levada pelo vereador Odair Fogueteiro (PP), que vai facilitar o deslocamento entre a avenida Pioneiro Franco de Moraes e a rotatória da praça Vitor Rodrigues Martins, na zona norte de Maringá, trazendo mais mobilidade para quem vive e circula pela região.

“Meu papel é estar perto da população, levar as reivindicações adiante e acompanhar para que elas se transformem em resultado”, manifestou-se o vereador em rede social.