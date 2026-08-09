Ulisses Maia recebe lideranças em escritório político de Maringá e defende fortalecimento da representatividade regional na Alep

Na manhã deste sábado, o escritório político de Ulisses Maia em Maringá foi palco de uma importante reunião com lideranças para debater o futuro de Maringá e da região. O encontro priorizou o diálogo direto sobre conquistas na gestão pública, a necessidade de políticas sociais eficientes e a expansão do modelo municipalista para todo o Estado.

Durante a reunião, foram destacadas as principais entregas realizadas ao longo da gestão de Ulisses à frente da Prefeitura de Maringá e no período em que comandou a Secretaria do Planejamento do Paraná. O foco central das conversas reforçou a urgência de garantir uma bancada forte e com alta capacidade de articulação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

“Política pública de verdade é aquela que transforma o dia a dia das pessoas“, afirmou Ulisses. “Tudo o que construímos em Maringá, com inovação, gestão humana e escuta, provou que é possível fazer diferente. Agora, nosso objetivo é levar essa capacidade de entrega e esse compromisso com a qualidade de vida para cada município da nossa região e para todo o Paraná.”

O encontro consolidou o movimento em torno do projeto de Ulisses Maia para a Alep. Com a bagagem de quem já esteve à frente da prefeitura de uma das melhores cidades do país para se viver e do planejamento de todo o Estado, a candidatura de Ulisses a deputado estadual ganha corpo como uma das mais expressivas da região, unindo experiência comprovada, capacidade de entrega e liderança política.