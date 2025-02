Modernização de equipamentos da central de monitoramento da UEM

A instalação de novos monitores na central de monitoramento do câmpus sede da Universidade Estadual de Maringá (UEM) inicia nesta quarta-feira, 19. A ordem de serviço para a modernização do sistema de segurança foi assinada no final de janeiro, pelo reitor Leandro Vanalli.

A empresa Arrias e França Ltda (Tecsel) já deu início aos trabalhos de preparação da infraestrutura para instalação das novas câmeras e equipamentos. Os serviços a serem prestados também incluem gerenciamento das câmeras já existentes.

O investimento é de R$ 8,8 milhões e o contrato de prestação de serviços tem duração de três anos. No câmpus de Maringá, além das 157 câmeras já existentes, a empresa vai instalar mais 576, totalizando 733 equipamentos. No Hospital Universitário Regional de Maringá (HU), serão 457. Em todas as unidades, o total será de 1.746 câmeras.