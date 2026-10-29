Esporte

Maringá Pyros enfrenta Arapongas

Partida pelos playoffs da Superliga Nacional acontece domingo, 1º de novembro, às 10h, no centro esportivo do distrito de Iguatemi

Foto de redação redação29/10/2026
pyros Maringá Pyros enfrenta Arapongas

O futebol americano maringaense vive mais um momento importante. Neste domingo, 1º de novembro, o Maringá Pyros entra em campo para enfrentar o Arapongas Golden Phoenix, em partida válida pelos playoffs da Superliga Nacional D2 de 2026.

Após uma temporada marcada por superação, evolução técnica e resultados expressivos, o Maringá Pyros chega à fase decisiva da competição nacional demonstrando a força do trabalho desenvolvido dentro e fora de campo. Com uma campanha de cinco jogos e apenas uma derrota, a equipe maringaense busca dar continuidade à sua trajetória e conquistar mais um resultado importante diante da torcida.

O confronto coloca frente a frente duas equipes paranaenses e reforça o crescimento do futebol americano na região, modalidade que vem ganhando visibilidade e conquistando novos apaixonados pelo esporte. Mais do que uma disputa esportiva, a partida representa o fortalecimento do esporte maringaense no cenário nacional e a oportunidade de mostrar o talento, a dedicação e a preparação dos atletas que representam a cidade. (Assessoria)

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