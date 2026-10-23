Ele está de volta

A presidente do Grêmio de Esportes Maringá, Andreia Avancini, entregou hoje uma camiseta do clube, que está na Terceira Divisão, ao prefeito Silvio Barros II (PP). Avancini, que em 2024 foi candidata a vereadora pelo União Brasil e em 2025 foi nomeada gerente de Controle de Feiras Livres da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar e ocupa cargo comissionado na Paraná Esporte desde julho do ano passado e é a primeira mulher a presidir um clube de futebol profissional de Maringá.

Em setembro ela havia visitado o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, “para um momento de diálogo e aproximação”, junto com Luiz André Mackert, apresentado como ex-presidente. No site da FPF. porém, o nome que consta como presidente do GEM é o de Jhonny Kennedy Domingues.

O clube, que há alguns meses recusou parceria com especialista, informou que prepara seu retorno e trabalha “em uma nova fase, cercada de expectativas e com novidades que ainda não foram reveladas”. Em 2 de outubro de 2027 o Grêmio de Esportes Maringá vai completar 50 anos da conquista do seu título de campeão paranaense da Primeira Divisão. Neste quase meio século nenhuma outra equipe de futebol profissional formada em Maringá (como MAC, Adap, Galo Maringá e Maringá FC) conseguiu tal feito.