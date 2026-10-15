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Copa de ginástica artística valoriza projeto da UEM

Foto de redação redação15/10/2026
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Alunos de projeto desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) disputam entre os dias 23 e 24 de outubro a Copa Agip de Ginástica Artística. Atletas de Francisco Beltrão, Paranavaí e Cornélio Procópio também participam da competição, avalizada pela Federação Paranaense de Ginástica. O evento será realizado em ginásio dentro da UEM. No dia 23, as competições ocorrem no período da tarde e à noite. No dia 24, pela manhã e à tarde.

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O projeto de ginástica e vinculado a UEM por meio do Centro de Excelência em Atividades Físicas (Ceaf) e atende às exigências curriculares de estudantes de Educação Física. “Atendemos cerca de 200 crianças, de 4 a 14 anos“, explica a professora Ieda Parra Barbosa Rinaldi, coordenadora do projeto e presidente da associação criada para validar ações específicas, como a realização da copa e obtenção de recursos públicos, entre outros objetivos.

A associação avança para obter o reconhecimento de entidade de utilidade pública, condição que valida participação em editais que permitem acesso a investimentos públicos para custear gastos com equipamentos, por exemplo. O custeio das atividades seguem feitos por pais de alunos, por meio de ações solidárias, como rifas e contribuições diretas. A criação da associação também busca criar um fonte adicional de recursos para bancar os custos do projeto.

A participação no projeto é aberto à comunidade mediante prévia inscrição e avaliação. A coordenadora do projeto explica que a procura é grande e, portanto, há uma lista de espera para ambos os sexos. “Na medida do possível, vamos atendendo a demanda”, afirma Ieda Rinaldi. Entre os muitos benefícios da ginástica artística, destacam-se o estímulo à socialização e à saúde física e psicológica, além de promover ganhos na coordenação motora, na flexibilidade e força.

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