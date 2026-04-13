Maria Serafim é eleita Garota Country 2026 e Rainha da Expoingá

A Sociedade Rural de Maringá realizou, na noite de sábado, 11, o concurso Garota Country 2026, no Recinto de Leilões do Parque de Exposições. O evento reuniu público, autoridades e convidados.

Maria Serafim foi eleita Garota Country 2026 e recebeu o título de Rainha da Expoingá. Milena Cristina ficou com a faixa de primeira-princesa e também foi escolhida como Melhor Traje. Thuiane Santos conquistou o título de segunda-princesa. Já Jenifer Franchini foi eleita Garota Simpatia.

Ao todo, 13 candidatas participaram do concurso, que contou com desfiles individuais e coletivo, avaliados por um júri formado por profissionais de diferentes áreas.

A presidente da Rural Jovem, Vanessa Vargas, destacou o envolvimento das participantes e os preparativos para a Expoingá. “É um momento muito especial para todas elas, que participam ativamente da programação da feira”, afirmou.

Após a apuração das notas, o resultado foi anunciado no palco, com a entrega das faixas e premiações às vencedoras.

O Garota Country é um dos eventos tradicionais ligados à Expoingá.

O evento é uma realização da Sociedade Rural de Maringá, com apresentação do Sicredi e apoio da Rural Mulher e da Rural Jovem. Entre os patrocinadores estão Cosmetic Top Horse, Apolo Gestão e Métricas, Flores e Delícias, Lucas Atelier Joalheiros, Sete Chaves Fotos, Água Safira, Horta Viva, Pontara Salon, Go Deals, Usina Santa Terezinha, Tamires Albuquerque Odontologia Estética e Ortodontia, Bruno Oliveira, Paixão Veículos e Bar Fácil.