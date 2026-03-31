Lixo hospitalar exposto

A denúncia chegou através do leitor que registrou o acesso fácil que as pessoas têm ao lixo hospitalar contaminado na Upa Zona Norte de Maringá, localizada na rua Ana Neri no Jardim Alvorada. O local onde é armazenado os resíduos de serviços de saúde está ao ar livre, com acesso fácil a produtos e materiais contaminados, e está também próximo da cozinha dos funcionários da unidade.



Para piorar a situação, por diversas vezes, é possível verificar que moradores de rua se aproximam das lixeiras

para tentarem aproveitar o resto de comida, que é jogado no lixo. A segurança da unidade de saúde quando percebe a aproximação consegue conter os moradores de rua, mas quando não há ninguém por perto, eles conseguem êxito na busca por alimentos.

A UPA tem diariamente pacientes isolados com comorbidades do tipo; meningite, H1N1, Tuberculose e COVID.