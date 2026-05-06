Ex-assessor de vereadora de Maringá postou referência a assédio moral

Acusada de “rachadinha” e de assédio moral, a vereadora e pré-candidata a deputada estadual Ana Lúcia Rodrigues (PDT) conversou nesta segunda-feira com vários de seus colegas. Teme, segundo eles, a instalação de uma Comissão Processante, como a que enfrentou a ex-vereadora Cristianne Costa Lauer (Novo), que perdeu o mandato após ter sido condenada por enriquecimento ilícito.

Seu ex-assessor e autor das denúncias, Vinícius Emanuel Felice de Oliveira Franca, havia trabalhado com ela no início do mandato e foi para Curitiba, retornando após a criação de mais um cargo comissionado para os gabinetes. À época, trocou vencimentos de R$ 7,3 mil por R$ 9,7 mil, trabalhando na área de mídia sociais.

Na segunda-feira à noite, depois de ser informado que deixaria a assessoria da vereadora no dia 30, publicou em rede social a imagem de um cartaz da APP-Sindicato que se referia a assédio moral. Ele teria prints e gravações de conversas. Ontem, formalizou a denúncia contra a pedetista, que já foi candidata a vice-prefeita, junto à presidência da Câmara de Maringá. O caso da ex-coordenadora do Observatório das Metrópoles deve parar na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. (inf Angelo Rigon)

