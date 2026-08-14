Política

Candidato quer ampliar duplicações

Sandro Alex também destacou que recentemente o Paraná ultrapassou a marca de 979,5 quilômetros de rodovias e estradas em concreto

Foto de redação redação14/08/2026
sandro alex e1786733731507 Candidato quer ampliar duplicações

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, defendeu hoje em entrevista no programa Jornal da Manhã Maringá, na Jovem Pan Maringá que vai ampliar o corredor de duplicações que está em obras entre Maringá e Iguaraçu até o rio Paranapanema. Segundo ele, esse segmento é estratégico para o agronegócio e a produção industrial do Noroeste e será feito em concreto.

O Plano de Governo protocolado na Justiça Eleitoral prevê continuidade da obra em dois segmentos: restauração com aumento de capacidade da PR-317 e da PR-463, passando por Santo Inácio, Nossa Senhora das Graças e Santa Fé (PR-317) e Colorado e Paranacity (PR-463). São mais de 140 quilômetros projetados para receber a ampliação. O investimento deve ser superior a R$ 700 milhões.

Esse trecho amplia uma obra já perto da reta final: a duplicação entre Maringá e Iguaraçu. Ao todo serão investidos mais de R$ 180 milhões. Esses recursos contempla também uma ponte já concluída sobre o rio Pirapó, duas passarelas para pedestres, galerias e passa-faunas. A maior parte do trecho da obra já está com pistas prontas.

Todos os compromissos que fizemos com a região nós cumprimos: o Trevo Catuaí, o novo Contorno Sul de Maringá inteiro em concreto, a duplicação entre Maringá e Iguaraçu, a duplicação da PR-323 na região de Doutor Camargo, os viadutos de Sarandi e Mandaguari, fora todas as pavimentações de estradas rurais que estão em andamento, entre várias outros”, afirmou Sandro Alex.

E agora vamos continuar esse trabalho porque temos capacidade financeira de investir. Por isso temos compromisso. E nós vamos enfrentar os desafios. Eu toquei mais de R$ 15 bilhões em obras nos últimos anos. Esses projetos estão em andamento e são uma garantia de expansão logística para a região”, afirmou.

Sandro Alex também destacou que recentemente o Paraná ultrapassou a marca de 979,5 quilômetros de rodovias e estradas em concreto, consolidando o maior programa de pavimentação rígida do Brasil. Os investimentos já superam R$ 5,1 bilhões e contemplam desde grandes corredores logísticos até estradas rurais e novas ligações metropolitanas.

A maior parte do volume dos projetos está concentrada nas rodovias estaduais administradas pelo DER/PR. São 780,66 quilômetros de pavimento rígido distribuídos entre obras concluídas, em execução, licitadas e em fase de planejamento, com investimentos superiores a R$ 4,49 bilhões.

Etiquetas
Foto de redação redação14/08/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de MP e outras instituições do Sistema de Justiça promovem campanha e seminário contra o assédio eleitoral

MP e outras instituições do Sistema de Justiça promovem campanha e seminário contra o assédio eleitoral

13/08/2026
Foto de Comissão Processante dá sequência à instrução com novos depoimentos

Comissão Processante dá sequência à instrução com novos depoimentos

12/08/2026
Foto de Ministério Público denuncia vereadora de Curitiba por prática de discriminação por procedência nacional ao dizer que colega deveria “voltar para o Ceará”

Ministério Público denuncia vereadora de Curitiba por prática de discriminação por procedência nacional ao dizer que colega deveria “voltar para o Ceará”

10/08/2026
Foto de Ulisses Maia recebe lideranças em escritório político de Maringá e defende fortalecimento da representatividade regional na Alep

Ulisses Maia recebe lideranças em escritório político de Maringá e defende fortalecimento da representatividade regional na Alep

09/08/2026
Botão Voltar ao topo