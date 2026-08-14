Candidato quer ampliar duplicações

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, defendeu hoje em entrevista no programa Jornal da Manhã Maringá, na Jovem Pan Maringá que vai ampliar o corredor de duplicações que está em obras entre Maringá e Iguaraçu até o rio Paranapanema. Segundo ele, esse segmento é estratégico para o agronegócio e a produção industrial do Noroeste e será feito em concreto.

O Plano de Governo protocolado na Justiça Eleitoral prevê continuidade da obra em dois segmentos: restauração com aumento de capacidade da PR-317 e da PR-463, passando por Santo Inácio, Nossa Senhora das Graças e Santa Fé (PR-317) e Colorado e Paranacity (PR-463). São mais de 140 quilômetros projetados para receber a ampliação. O investimento deve ser superior a R$ 700 milhões.

Esse trecho amplia uma obra já perto da reta final: a duplicação entre Maringá e Iguaraçu. Ao todo serão investidos mais de R$ 180 milhões. Esses recursos contempla também uma ponte já concluída sobre o rio Pirapó, duas passarelas para pedestres, galerias e passa-faunas. A maior parte do trecho da obra já está com pistas prontas.

“Todos os compromissos que fizemos com a região nós cumprimos: o Trevo Catuaí, o novo Contorno Sul de Maringá inteiro em concreto, a duplicação entre Maringá e Iguaraçu, a duplicação da PR-323 na região de Doutor Camargo, os viadutos de Sarandi e Mandaguari, fora todas as pavimentações de estradas rurais que estão em andamento, entre várias outros”, afirmou Sandro Alex.

“E agora vamos continuar esse trabalho porque temos capacidade financeira de investir. Por isso temos compromisso. E nós vamos enfrentar os desafios. Eu toquei mais de R$ 15 bilhões em obras nos últimos anos. Esses projetos estão em andamento e são uma garantia de expansão logística para a região”, afirmou.

Sandro Alex também destacou que recentemente o Paraná ultrapassou a marca de 979,5 quilômetros de rodovias e estradas em concreto, consolidando o maior programa de pavimentação rígida do Brasil. Os investimentos já superam R$ 5,1 bilhões e contemplam desde grandes corredores logísticos até estradas rurais e novas ligações metropolitanas.

A maior parte do volume dos projetos está concentrada nas rodovias estaduais administradas pelo DER/PR. São 780,66 quilômetros de pavimento rígido distribuídos entre obras concluídas, em execução, licitadas e em fase de planejamento, com investimentos superiores a R$ 4,49 bilhões.