Incêndio destrói fábrica de autopeças em Maringá

A empresa estava com evento de inauguração para hoje

Foto de redação redação15/12/2025
Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão na tarde deste domingo, 14, que fica localizado na Rua Rubens Sebastião Marin, na marginal da Avenida Colombo, em Maringá. O espaço armazenava peças de caminhão e carretas, incluindo papelão, madeira compensada, colas e embalagens.

Dezenas de bombeiros usaram caminhões de combate a incêndio para apagar as chamas que consumiram toda a fábrica. Houve várias explosões durante o incêndio. O proprietário da empresa foi socorrido por uma equipe do Samu após ter inalado fumaça.
A fumaça foi vista por milhares de moradores de todos os bairros de Maringá. A Avenida Colombo precisou ser interditada por equipes da Polícia Militar, Semob e Polícia Rodoviária Federal. Os prejuízos materiais, no entanto, são considerados elevados.

As causas do incêndio ainda serão apuradas por meio de perícia técnica, que deverá indicar se o fogo teve origem acidental ou se houve outro fator determinante. A Defesa Civil realizará um levantamento sobre as condições do prédio.
O Corpo de Bombeiros de Maringá deverá permanecer com caminhões ABTR durante a noite e madrugada no local para evitar novos focos. O Comando do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil deverão se manifestar ao logo da segunda-feira, 15. (Inf André Almenara/img Adventure TV)

