Incêndio destrói fábrica de autopeças em Maringá
A empresa estava com evento de inauguração para hoje
Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão na tarde deste domingo, 14, que fica localizado na Rua Rubens Sebastião Marin, na marginal da Avenida Colombo, em Maringá. O espaço armazenava peças de caminhão e carretas, incluindo papelão, madeira compensada, colas e embalagens.
Dezenas de bombeiros usaram caminhões de combate a incêndio para apagar as chamas que consumiram toda a fábrica. Houve várias explosões durante o incêndio. O proprietário da empresa foi socorrido por uma equipe do Samu após ter inalado fumaça.
A fumaça foi vista por milhares de moradores de todos os bairros de Maringá. A Avenida Colombo precisou ser interditada por equipes da Polícia Militar, Semob e Polícia Rodoviária Federal. Os prejuízos materiais, no entanto, são considerados elevados.
As causas do incêndio ainda serão apuradas por meio de perícia técnica, que deverá indicar se o fogo teve origem acidental ou se houve outro fator determinante. A Defesa Civil realizará um levantamento sobre as condições do prédio.
O Corpo de Bombeiros de Maringá deverá permanecer com caminhões ABTR durante a noite e madrugada no local para evitar novos focos. O Comando do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil deverão se manifestar ao logo da segunda-feira, 15. (Inf André Almenara/img Adventure TV)