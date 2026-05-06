Prefeitura abre estande na ‘Expoingá 2026’ nesta sexta-feira, 8, com ações voltadas à comunidade ao longo da feira

A Expoingá chega à sua 52ª edição e contará, mais uma vez, com a participação da Prefeitura de Maringá. A abertura do estande do município será realizada nesta sexta-feira, 8, às 14h, com a presença de autoridades e apresentação da fanfarra da Apae. Ao longo do evento, que ocorrerá até o dia 17 de maio no Parque de Exposições, o espaço reunirá serviços voltados à comunidade, com atendimento das 10h às 22h.

“É uma alegria para nós participar da Expoingá, um evento grandioso que movimenta nossa cidade em áreas importantes como a economia, o turismo e lazer. Estaremos presentes com serviços, informação e ações que aproximam ainda mais o poder público da comunidade, em um ambiente de convivência e celebração”, afirma o prefeito Silvio Barros.

No estande da Prefeitura haverá atividades interativas, orientações e prestação de serviços promovidos pela secretarias municipais. A Secretaria de Saúde, por exemplo, realizará a distribuição de testes rápidos de HIV e de preservativos, bem como de materiais informativos e fará ação de escalda-pés. A população também poderá acessar serviços da Agência do Trabalhador, vinculada à Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab).

Outros serviços disponíveis no espaço serão os do Procon, com orientações sobre os direitos do consumidor. Também haverá ação de prevenção contra o abuso de álcool e drogas realizada pela Secretaria de Assistência Social, Políticas Sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS). Já a Secretaria da Criança e do Adolescente (Secriança) realizará o cadastro de pais e responsáveis para identificação em casos de crianças perdidas, reforçando a segurança das famílias durante a feira, das 10h às 22h.

Entrada solidária para o show de aniversário – Na segunda-feira, 11, a Prefeitura promove os shows das duplas sertanejas João Neto e Frederico e Brenno e Matheus em comemoração ao aniversário da cidade, com entrada solidária. Para participar dos shows, os interessados devem doar 1 kg de alimento na troca por um ingresso (confira os detalhes e os pontos de troca).