Idoso morre atropelado ao tentar atravessar a BR-376 em Mandaguaçu

Na tarde desta segunda-feira, 22, um idoso morreu após ser atropelado enquanto atravessava a rodovia BR-376, no município de Mandaguaçu. A vítima foi identificada como Ivo Alves Leite, de 69 anos, morador da cidade.

Ele estava a pé quando foi atingido por uma caminhonete Ford F-4000, que seguia pela rodovia em direção a Paranavaí. Com a violência do impacto, o idoso sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, incluindo uma unidade aeromédica, foram acionadas.

O médico intervencionista Mauricio Lemos ao chegar no local apenas constatou o óbito. Ivo Alves Leite era conhecido pela família e pela comunidade por um gesto de solidariedade. Ele havia doado um dos rins para a irmã, que também mora em Mandaguaçu.

A tragédia também atinge diretamente a família do comunicador Eduardo Leandro, repórter da Band Maringá. A vítima fatal era tio do jornalista, que reside no distrito de Iguatemi. Eduardo ao chegar no local para cobrir a matéria do acidente descobriu que era seu tio ao tomar conhecimento do nome. (inf André Almenara)