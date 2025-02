Homem morre ao fazer família de PM refém com órgão genital “para fora”

Um homem fez uma família refém na noite desta terça-feira (18) em Curitiba. O suspeito morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o homem invadiu a casa de um policial militar no bairro Novo Mundo. O suspeito esperou o agente sair da residência. Enquanto ele estava a caminho da faculdade, a esposa o avisou da situação.

Na casa, estavam a esposa e as duas filhas adolescentes do casal. O suspeito, conforme testemunhas, teria tentado praticar violência sexual contra as jovens. Além disso, o homem fez as vítimas reféns com o órgão genital “para fora”.

Na sequência, as adolescentes começaram a gritar — o que espantou o suspeito, que foi para o quintal da residência se esconder. O marido, que foi avisado pela esposa da invasão do homem, retornou rapidamente ao local.

Junto com o marido, chegaram equipes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE). Durante buscas, os agentes encontraram o suspeito escondido.

Armado, o suspeito atirou contra os policiais — que revidaram ao ataque. O homem foi baleado durante o confronto e morreu ainda no local. A esposa e as filhas adolescentes do policial militar não sofreram ferimentos. (inf Massa News)